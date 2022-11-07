وزير الطيران: تطوير مطار شرم الشيخ ليستوعب 10 ملايين راكب سنويا

قال الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران المدني بها ثروة قومية كبيرة تضم طيارين ومهندسين.

أوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" نعمل على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن ، ولدينا مرونة في أسعار التذاكر علي السفر بمصر للطيران.

تابع وزير الطيران المدني،:" قمنا بتشكيل لجنة لتنسيق وصول ومغادرة المسافرين إلي شرم الشيخ، كما قمنا بزيادة أماكن وصول الطائرات لاستقبال حركة الطيران خلال قمة المناخ.

أشار الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، إلي أنه تم تجهيز مطارات بديلة للإيواء حسب حركة الطيران مثل مطارات الغردقة وطابا والأقصر، مضيفا:" تم تطوير مطار شرم الشيخ ليستوعب 10 ملايين راكب سنويا".