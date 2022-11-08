صوتك جميل.. هاني شاكر للمطرب النقاش: وعد مني تكون معايا في حفلة

أكد الفنان هاني شاكر، أن المطرب النقاش أحمد سالم، صوته جميل، ويدخل القلب مباشرة.

وقال هاني شاكرفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " ام بي سي مصر "، :" أحمد سالم محتاج تدريب كي يكون في أحسن صورة ".

وأضاف هاني شاكر :" الأوبرا لها قواعد وموافقات يجب الحصول عليها قبل الغناء على مسرحها، وهذا الأمر حدث معي أكثر من مرة ".

وتابع هاني شاكر :" في ناس حاولت أجيبهم يغنوا معايا على مسرح الأوبرا، وفي ناس حصلوا على موافقة، وناس لأ".

وأكمل هاني شاكر: "وعد مني إن أحمد يطلع معايا في حفلة؛ لأن صوته جميل".