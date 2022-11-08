تنفيذ 4 محاور جديدة للطرق لتطوير مركز الشيخ زويد بسيناء

تنفذ محافظة شمال سيناء ، ٤ محاور جديدة للطرق ضمن خطة تطوير مركز ومدينة الشيخ زويد، في إطار خطة التطوير التي تنفذها المحافظة بناء على توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ مشروعات تنموية كبري في المحافظة ، وبدعم من الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.



وأكد اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ومديري القطاعات والإدارات المعنية والشركات المنفذة، أن تنفيذ المحاور تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المهندسين العسكريين.

محور الطريق الدولي



وأشار ، الى ان المحاور هي، محور الطريق الدولي "من مزلقان الشعراوي بالشلاق وحتى مدخل قرية ابو طويلة" بطول ٦ كيلومترات، ومحور الطريق الدائري "من الطريق الدولي وحتى تجمع الصوالحة" بطول ٩ كيلومترات، ومحور طريق الضرائب-ساحل البحر بطول ٥ كيلو مترات، ومحور طريق الجورة-ساحل البحر بطول ١٤ كيلومترا.



ووجه نائب المحافظ، رئيس المدينة بإعداد تقرير تفصيلي عن الأعمال التي تجري، والتنسيق ما بين القطاعات المختلفة وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحى والتليفونات لسرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ومعاونة الشركات المنفذة.

