"علوم البحار" وأكبر 16 مؤسسة بحثية يناقشون حماية المحيطات من تغيرات المناخ

يشارك المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة د. عمرو زكريا في مؤتمر المناخ المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ مع أكبر 16 مؤسسة علمية على مستوى العالم من بينهم مؤسسة ويدز هول ومؤسسات علمية أخرى من انجلترا وفرنسا وأمريكا والمانيا واليابان من أجل وضع مشروعات مشتركة على مستوى العالم للحفاظ على تلك المحيطات والبحار والعمل على وحمايتها من التأثيرات المناخية.

وقال الدكتور عمرو زكريا ، إن المحيطات تمتص 93 % من درجات الحرارة بالاضافة لامتصاصها 30 % من انبعاثات الكربون لذا تنعقد فعاليات ما يعرف بالمنطقة الزرقاء في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والتي تضم اجتماعات بين تلك المؤسسات البحثية والعلمية لوضع الاولويات والمشروعات التي يحتاجها العالم والمشاريع لحماية الثروة البحرية وشرح خطورة زيادة الحموضة التي تؤثر على الشعاب المرجانية، بالإضافة لكيفية الحد من ارتفاع منسوب البحار التي تهدد المدن الساحلية.

واضاف عمرو زكريا : أن المؤسسات البحثية ستناقش ايضا خلال قمة المناخ الاولويات والتمويل والجهات المانحة حيث توجد جهات مانحة في هذا التجمع العلمي من اجل مواجهة التغيرات المناخية وتاثيراتها على البحار والمحيطات.