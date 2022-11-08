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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

"نظام الرى الذكي في ظل التغيرات المناخية" .. مشروع بحثى جديد بجامعة بنها

جامعة بنها
جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها عن حصول الجامعة على مشروع بحثى جديد ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدراسة نظام الرى الذكى للإدارة المستدامة للمياه فى ظل ظروف التغيرات المناخية ، وذلك بتمويل قدره مليون و250 ألف جنيه وتمتد فترة تنفيذ المشروع 24 شهرا .

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من جانبه قال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن هناك  تحديات تواجهها الدولة فى مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى لذلك يضع قطاع الدراسات العليا والبحوث في مقدمة أولوياته بناء قدرات شباب الباحثين بالجامعة ودمج البحث العلمي بالصناعة ومشاكل المجتمع وربط الخطة البحثية للجامعة بالاستراتيجية القومية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار والمشاريع القومية طبقا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 مما يسهم  فى تحسين مؤشرات البحث العلمي بالجامعة والذي ينعكس بدوره على تصنيفها دوليا .


وأشار الدكتور أبوسريع أحمد حسن رئيس الفريق البحثى والأستاذ المساعد بقسم هندسة النظم الزراعية والحيوية بكلية الزاعة بجامعة بنها  إلى إن تغير المناخ له تأثير كبير على الموارد المائية المتاحة للإنتاج الزراعية ، حيث يؤثر نقص المياه حاليًا علي استدامة واستقرار الإنتاج الزراعي سلبياً نظرا للجفاف العالمي.

وأكد أن أنظمة الري الحديثة ذات كفاءة عالية في إضافة وتوزيع المياه،مشيرا إلي أنه للحصول على أقصي كفاءة  من أنظمة الري الحديثة يجب إضافة مياه الري المطلوبة بكمية مناسبة في الوقت المحدد وفي منطقة جذور النبات من أجل تحقيق إدارة جيدة للمياه، لذلك ظهرت تكنولوجيا جديدة في تطبيق إدارة المياه لزيادة كفاءة نظم الري الحديثة. هذه التكنولوجيا قادرة على إدارة أنظمة الري في ظل ظروف تغير المناخ باستخدام أجهزة الاستشعار والمتحكمات الإلكترونية الدقيقة (الميكروكونترولر) فيما يعرف بأنظمة الري الذكي من خلال تصميم تقنية ذكاء اصطناعي جديدة مدمجة في وحدة تحكم دقيق ، والتي ستكون قادرة على التحقق من بيانات الإدخال، وتزويد المتحكم الدقيق بقيم نموذجية بديلة لحين حل المشكلة وإرسال رسالة إلى المستخدم لإعلامه بالخطأ وذلك من خلال تقنية إنترنت الأشياء IoT .

 

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