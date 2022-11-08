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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. اكتشاف مخزونين جديدين للغاز الطبيعي

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية “بنا”، اليوم الثلاثاء، اكتشاف مخزونين جديدين للغاز الطبيعي في كل من طبقات الجوبة والجوف الواقعين تحت مخزوني الخف والعنيزة المنتجين للغاز الطبيعي في البحرين.

وبلغ إنتاج البحرين من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي أكثر من 921 مليار قدم مكعب مقترباً من تريليون قدم مكعب في السنة، بحسب تقرير رسمي نشرته صحيفة "الوطن" البحرينية.

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وبحسب الصحيفة، يستهلك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة من قبل القطاع الصناعي، حيث إن أكبر مستهلكين للغاز شركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، وشركة فولاذ للصلب، وشركة حديد للصلب، وكذلك محطات إنتاج الكهرباء تستهلك كميات ضخمة من الغاز لتوليد الكهرباء كمحطة العزل ومحطة الدور.

ومن كبار مستهلكي الغاز شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات التي تحول الغاز إلى منتجات صناعة كاليوريا إلى جانب الميثانول والأمونيا، حيث أنتجت الشركة خلال العام الماضي نحو 1.6 مليون طن من اليوريا والأمونيا والإيثانول.

الغاز الغاز الطبيعى الخليج البحرين بتروكيماويات

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