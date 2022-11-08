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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حشاد: مقارئ وزارة الأوقاف بالمساجد سنة حسنة ومفيدة

مقرأة كبار القراء
مقرأة كبار القراء

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٢م مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية، برئاسة  الشيخ/ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، وأعلام دولة التلاوة المصرية: الشيخ/ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ/ عبد الناصر حرك، والشيخ/ قطب الطويل، والشيخ/ محمد عبد البصير، والشيخ/ كارم الحريري، والشيخ/ أحمد تميم المراغي، والشيخ/ العزب سالم، والشيخ/ أيمن منصور، وإشراف فني الأستاذ/ عبد العزيز عمران، وبحضور الشيخ/ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن، والدكتور/ خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.


وفي مفتتح جلسة التلاوة المباركة أكد الشيخ/ محمد حشاد نقيب القراء أن قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُو ماهِرٌ بِهِ معَ السَّفَرةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ، وَالَّذِي يقرَأُ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُو عليهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْران" يؤكد أن هذه المقارئ التي أقامتها وزارة الأوقاف بالمساجد سنة حسنة، وفكرة مفيدة جدًا، ويحمد لوزارة الأوقاف هذا التنويع في مقارئ القرآن الكريم وخاصة ما استحدثه أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كالمقارئ النموذجية، ومقارئ كبار القراء، ومجالس الإقراء على كبار القراء، ومقارئ الجمهور، ومقارئ الأئمة، ومقارئ الواعظات، وهذا إن دل فإنما يدل على الاهتمام الشديد بتلاوة القرآن الكريم حفظًا وتجويدًا وترتيلًا.


ووجه تحية قلبية للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يحث دائمًا على العناية بالقرآن الكريم وإكرام أهله، وهو الآن يجتمع في مدينة شرم الشيخ بملوك ورؤساء العالم لا لمصلحة مصر فقط ولكن لمصلحة العالم حتى يحمي العالم من الأخطار التي تهدده وتضر بالبيئة، سائلًا الله (عز وجل) أن يرعاه وأن يكتب له النجاح في كل ما يقوم به تجاه الأمة.

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