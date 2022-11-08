فيريرا يصعد عددا من الناشئين بمران الزمالك اليوم

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بتصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للمشاركة في تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

وشهد مران الفريق الأول مشاركة كل من، مصطفى شكري ظهير أيسر 2001 و محمد خضري لاعب وسط 2002 و أحمد محمود ظهير أيمن 2003 ومصطفى بسيوني لاعب وسط 2003.

وفي نفس الوقت شارك في التدريبات كل من محمد طارق وحاتم سكر ثنائي فريق الشباب بالنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.