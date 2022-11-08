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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

نائب رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بالغربية

الدكتور صلاح بيومى
الدكتور صلاح بيومى

عقد الدكتور مهندس صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعا مع الدكتور مهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، لمتابعة ومناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، والجارى تنفيذها بمركز زفتى، وموقف تنفيذ الوصلات المنزلية لتحقيق الاستفادة من المشروعات القومية لتحسين الخدمات المقدمة.

 

وتابع الدكتور صلاح بيومى، خلال زيارته لمحافظة الغربية مؤشرات التنفيذ فى لأعمال الإحلال والتجديد لعدد ( 4 ) محطات معالجة الحديد والمنجنيز بقرى ( ميت الرخا – شرشابة – سندبسط – فرسيس) مركز زفتى، والعمل على إزالة كافة المعوقات للإنتهاء منها فى المواعيد المحددة.

 

وحضر الاجتماع العميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة، ووحدة المتابعة لمشروعات حياة كريمة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية.

 

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IMG-20221108-WA0002
الدكتور مهندس صلاح بيومى حياة كريمة الصرف الصحى الشركة القابضة لمياه الشرب المشروعات القومية

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