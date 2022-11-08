عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يشارك في جلسة مؤتمر الاستثمار الدولي ITIC

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

شارك، اليوم، الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار  في مؤتمر السياحة والاستثمار الدولي ITIC الذي عُقد على هامش البورصة.

يأتي ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من زيارة الوزير أحمد عيسى للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في بورصة لندن السياحية WTM 2022 التي تُعقد خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجاري.

 

وشارك في المؤتمر  Edmund Bartlett وزير السياحة في دولة جامايكا، والسيد نايف الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السابق، والسيد Ken Osei مسئول الاستثمار بمؤسسة التمويل الدولية.

 

وخلال المؤتمر تم مناقشة عدد من المحاور من بينها صناعة السياحة وما تتسم به من مرونة وصمود في مواجهة الأزمات والتطور والتكيف لمستجدات السوق، كما تم استعراض بعض أمثلة لصمود الصناعة خلال الأزمات في بعض الوجهات السياحية والعوامل التي ساعدت صناعة السفر والسياحة في الوجهات السياحية المختلفة على التعافي بعد جائحة فيروس كورونا والخطوات التي قامت بها الحكومات والقطاع السياحي للتعافي، بالإضافة إلى مناقشة عوائد الاستثمار في قطاع السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع.

 

ومن جانبه، أشار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إلى أن صناعة السياحة في مصر تتسم بالمرونة والصمود والقدرة على مواجهة الأزمات والتغلب على التحديات، لافتا إلى أنها أثبتت قدرتها على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا واستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف دول العالم. كما تحدث عن الإجراءات والإعفاءات والتحفيزات والدعم الذي منحته الدولة المصرية لمساندة قطاع السياحة في مصر والعاملين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

 

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال برامج الإنفاق العام الضخمة خلال السنوات السابقة والتي أدت إلى تحقيق نقلة كبرى في مجال تطوير البنية التحتية من شبكة طرق وسكك حديدية وإنشاء المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية.

 

وأكد أحمد عيسى خلال المؤتمر أن الوزارة تهدف إلى تحقيق نمو وزيادة في تدفق الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من خلال تكثيف العمل على جانب العرض وليس الطلب وذلك في ضوء تزايد الطلب على المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أنه توجد حاجة إلى تنمية الاستثمارات لاسيما في مجال الطاقة الفندقية حتى يتنسى تلبية الطلب على المقصد السياحي المصري.

 

كما أكد الوزير أهمية التدريب وتنمية مهارات العاملين في القطاع الفندقي لزيادة القدرة التنافسية وخلق بيئة جاذبة للالتحاق بالعمل في مجال السياحة.

IMG-20221108-WA0040
IMG-20221108-WA0040
IMG-20221108-WA0041
IMG-20221108-WA0041
IMG-20221108-WA0039
IMG-20221108-WA0039
وزير السياحة مؤتمر السياحة وزير السياحة والاثار ITIC بورصة لندن السياحية WTM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد

عرض عربي ضخم لشراء نادي ليفربول.. تفاصيل

لماذا غادر رئيس الوزراء البريطاني إحدى قاعات قمة المناخ مسرعا بشكل مفاجئ؟

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

جارٍ البحث عن ناجين.. انهيار عقار كامل بمنطقة إمبابة بالجيزة

ماكرون يدعو سوناك لحضور مؤتمر عن أوكرانيا بباريس في ديسمبر المقبل

مفاجآت مثيرة في أزمة تزوير عقود ثنائي طائرة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

بعد إشهار إسلامها وصورها أمام الكعبة.. مارين الحمير تكشف سبب عدم ارتداء الحجاب

الصحة: حالة وفاة و3 مصابين في انهيار عقار إمبابة

مدبولي: الدول النامية تعتبر قمة COP27 اختبارا حقيقيا لتنفيذ العمل المناخي

التعاون الدولي: تجميع نصف المبلغ المطلوب لمواجهة آثار التغيرات المناخية

حاكم طوكيو: اليابان تدعم تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بمصر..فيديو

حبس أنفاس السنغاليين.. ساديو ماني يتعرض للإصابة قبل أيام من انطلاق المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. ياسمين عز تثير ضجة بظهورها الأخير | شاهد

يسبب كوارث للحوامل والأطفال .. حقيقة أضرار نوع لبان شهير

ممنوع الكعب والشبشب والمشي بدون ملابس داخلية.. قوانين الزي لزيارة الأماكن الأثرية

شابة تصاب بورم في المخ فتشعر شقيقتها التوأم بالألم بدلًا منها

فيديو

الزوجة الشيطانة..سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها ..شاهد

للحصول على معاش تكافل وكرامة.. اعرف الأوراق المطلوبة.. شاهد

مريت بظروف صعبة..حسن الرداد يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل فيلمه "تحت تهديد السلاح"

استخدم السلاح ضد أخته.. شيرين عبد الوهاب تقاضي شقيقها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ