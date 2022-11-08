وزير السياحة والآثار يشارك في جلسة مؤتمر الاستثمار الدولي ITIC

شارك، اليوم، الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في مؤتمر السياحة والاستثمار الدولي ITIC الذي عُقد على هامش البورصة.

يأتي ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من زيارة الوزير أحمد عيسى للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في بورصة لندن السياحية WTM 2022 التي تُعقد خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجاري.

وشارك في المؤتمر Edmund Bartlett وزير السياحة في دولة جامايكا، والسيد نايف الفايز وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السابق، والسيد Ken Osei مسئول الاستثمار بمؤسسة التمويل الدولية.

وخلال المؤتمر تم مناقشة عدد من المحاور من بينها صناعة السياحة وما تتسم به من مرونة وصمود في مواجهة الأزمات والتطور والتكيف لمستجدات السوق، كما تم استعراض بعض أمثلة لصمود الصناعة خلال الأزمات في بعض الوجهات السياحية والعوامل التي ساعدت صناعة السفر والسياحة في الوجهات السياحية المختلفة على التعافي بعد جائحة فيروس كورونا والخطوات التي قامت بها الحكومات والقطاع السياحي للتعافي، بالإضافة إلى مناقشة عوائد الاستثمار في قطاع السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع.

ومن جانبه، أشار أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إلى أن صناعة السياحة في مصر تتسم بالمرونة والصمود والقدرة على مواجهة الأزمات والتغلب على التحديات، لافتا إلى أنها أثبتت قدرتها على التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا واستئناف الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من مختلف دول العالم. كما تحدث عن الإجراءات والإعفاءات والتحفيزات والدعم الذي منحته الدولة المصرية لمساندة قطاع السياحة في مصر والعاملين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار الوزير إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال برامج الإنفاق العام الضخمة خلال السنوات السابقة والتي أدت إلى تحقيق نقلة كبرى في مجال تطوير البنية التحتية من شبكة طرق وسكك حديدية وإنشاء المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية.

وأكد أحمد عيسى خلال المؤتمر أن الوزارة تهدف إلى تحقيق نمو وزيادة في تدفق الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من خلال تكثيف العمل على جانب العرض وليس الطلب وذلك في ضوء تزايد الطلب على المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أنه توجد حاجة إلى تنمية الاستثمارات لاسيما في مجال الطاقة الفندقية حتى يتنسى تلبية الطلب على المقصد السياحي المصري.

كما أكد الوزير أهمية التدريب وتنمية مهارات العاملين في القطاع الفندقي لزيادة القدرة التنافسية وخلق بيئة جاذبة للالتحاق بالعمل في مجال السياحة.

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