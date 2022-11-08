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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: حالة وفاة و3 مصابين في انهيار عقار إمبابة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال بلاغ بانهيار عقار سكني في منطقة إمبابة، مساء اليوم الثلاثاء، والدفع ب5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ لتقديم الخدمات الإسعافية ونقل المصابين إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف تمكنت من نقل 3 مصابين، إلى مستشفى إمبابة العام، حيث تلقى 2 منهم الخدمات الطبية اللازمة وغادرا المستشفى بعد استقرار حالتهم الصحية، ومازال مصاب واحد تحت العلاج ويتلقى الخدمة الطبية اللازمة، بينما أسفر الحادث عن حالة وفاة واحدة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الإصابات المعلنة جاءت بناء على الحصر المبدئي لأعداد المصابين، حتى انتهاء أعمال الحماية المدنية من رفع الأنقاض والبحث عن أي ضحايا أو مصابين.

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