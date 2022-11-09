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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ دراسات بيئية: رسائل الرئيس تؤكد أن قمة المناخ ستكون للتنفيذ..فيديو

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عبن شمس، أن قمة المناخ كوب 27، ستكون قمة التنفيذ، وليس قمة التشاورات والمناقشات، وهو ما ظهر في رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال عبد المسيح سمعان، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن كثير من الدول الصناعية، كانت السبب الرئيسي وراء الإنبعاثات التي حدثت وسبتت التغيرات المناخية، على العكس من الدول النامية.

 

وتابع أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عبن شمس، أن هناك فكرة بأنشاء صندوق للمناخ، وسيكون عن طريق هذا الصندوق سيتم دفع إلتزامات الدول الصناعية، لمساعدة الدول النامية.

 

 إضافة إلى التغيرات المناخية.

وأشار عبد المسيح سمعان إلى أن كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، سببت مشاكل كبيرة لإقتصاديات العالم، إضافة إلى التغيرات المناخية.

الدراسات البيئية الرئيس عبد الفتاح السيسي التعاون الدولي التغيرات المناخية مصر

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