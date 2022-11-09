لهذه الأسباب.. مصر تمتلك فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات فى هذا المشروع

قال الدكتور محمد البهواشى خبير اقتصاد ، إن قمة مؤتمرالمناخ العالمى ينظر إليها كافة دول العالم باهتمام خاصة بعد تحقيق الدولة المصرية عدد كبير من الانجازات فى كافة القطاعات، لافتا إلى أن المؤتمر قام بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية داخل مصر نظرا لامتلاكها موقع جغرافى متميز ومميزات فى طاقة الرياح ، الطاقة الشمسية



وأضاف " البهواشى " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن دول العالم تنظر لخلق قيمة مضافة جديدة لاستكمال التنوع فى مصادر الطاقة فى الهيدروجين الأخضر والذى من المقرر ان يكون نقطة تحول فى مصادر الطاقة ، لافتا إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة لجذب عدد كبير من الاستثمارات المحلية أو الخارج للاستثمار فى الهيدروجين الأخضر.



ولفت إلى أن الدولة المصرية تجنى ثمار الاصلاح الاقتصادى عن طريق افتتاح أول مشروع للهيدروجين الأخضر فى منطقة الشرق الأوسط بالتزامن مع رؤية العالم فى تنوع مصادر الطاقة خاصة أن مصر تمتاز بوقوعها على بحرى الأبيض والمتوسط وامتلاكنا لخطوط الأنابيب فى قطاع البترول وجنى ثمار التنمية التى حققتها مصر خلال الثمانى سنوات الماضية .

