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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف صبحي: أطلقنا الاستراتيجية الوطنية للشباب وسنظهر برونق مختلف مع الجمهورية الجديدة

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن بداية ظهور الوزارة في رونقها الجديد مع بداية ظهور الجمهورية الجديدة، حيث إن الوزارة معنية بالجانب الشبابي الذي يمثل ما يقارب الـ65% من سكان مصر، ولذا فقد أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وأضاف «أشرف صبحي»، خلال استضافته ببرنامج مع قصواء، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «cbc»، أن الاستراتيجية تتكون من خطط جرى تجزئتها على زمن معين، ولها آلية تنفيذ بموازنات خاصة، ولها هدف مستنبط ومرتبط بهدف الدولة المصرية.

واستطرد أشرف صبحي : «وجه نظر الرئيس عبدالفتاح السيسي من البداية هو الاهتمام بالشباب، لأن الشباب هو الحاضر والمستقبل، والكلام ده يترجم بشكل عملي في مؤسسات الدولة كلها وليس وزارة الشباب فقط التي تتعامل مع الشباب، وكل الحكومة المصرية رايحه لاتجاه أن الشباب إيه احتياجتهم بالنسبة للسكن والتثقيف والتعليم».

وأوضح أن الدولة المصرية مهتمه بتنشيط القطاع الخاص وتنمية قدراته من أجل استيعابه لجزء كبير للعمل التي تقوم به كافة الجهات المسؤولة في الدولة، كما وتهتم الدولة المصرية بالإتاحة سواء تعليم ريادة الأعمال أو إتاحة الشركات الصغيرة للشباب في مختلف المجالات.

أشرف صبحي الاستراتيجية الوطنية للشباب الجمهورية الجديدة الرياضة الشباب والرياضة

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