إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بقريتي أبو لهو بحري والسوينات بمرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بشبكة الكهرباء بقريتي أبو لهو بحري والسوينات التابعين للمدينة لضمان تحسين مستوي خدمة التيار الكهربائي للمواطنين في القري والتجمعات ، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



وأكد جاب الله بأن محافظ مطروح قد وجه بإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة خلال زيارتة لقرية أبو لهو بحري والتجمعات المجاورة ضمن خطة شركة الكهرباء لتحسين مستوي الخدمة للاهالي نظرا لتهالك بعض الأعمدة ، واستجابة وتلبية لسكان القرية.



وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح بأنه تم وصول ٥٠ عامود بقرية السوينات ضمن خطة الاحلال والتجديد لاعمدة الانارة المتهالكة ليتم توزيعهم علي التجمعات التابعة للقرية في حدود الإمكانات المتاحة .



وأوضح رئيس المدينة بأنه تم دعم قرية أبو لهو بحري بعدد ١٢ عامود لتجمع عبيدة كمرحله أولي ويأتي ذلك ضمن خطة الكهرباء بإحلال وتجديد الاعمدة المتهالكة داخل القرية الأشد احتياجا وسيتم توزيع باقي الاعمدة علي باقي التجمعات داخل القرية .