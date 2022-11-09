كل ما تريد معرفته حول مركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس

تسعي جامعة عين شمس على مواكبة أحدث النظم والمعايير الدولية في مجالات التعليم والعلوم، من خلال توفير أفضل التقنيات والإمكانيات للطلاب للحصول على خدمات علمية وتعليمية على أعلى مستوى لتمكنهم من تحقيق أهدافهم في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بل والتفوق على نظرائهم من الطلاب والخريجين، إضافة إلى إيجاد حلول ناجحة لمواجهة المشاكل الملحة والمستقبلي.

وتقوم الجامعة بإعداد الخطط والبرامج التى تكفل تحقيق دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيية ومتابعة تنفيذ وتقييم ما تحقق منها، وتقديم التقارير الدورية عنها للمجلس المؤقت لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

ونظراً لأن جامعة عين شمس تساير التطور العلمي العالمي فقد اهتمت بمجال التعليم الإلكتروني وأولته العناية اللازمة لما ترى فيه من أهمية كبرى وضرورية في الأعوام المقبلة حيث تقوم منصة التعلم الإلكتروني الجديدة بتيسير عملية التعلم عن بعد وكذلك تحويل المقررات إلى مقررات إلكترونية يمكن الوصول إليها من أي مكان وبذلك نكون قد تغلبنا على قيود التعليم المرتبط بالمكان والزمان والتكلفة المادية.

ولذلك حرصت جامعة عين شمس علي تأسس " مركز الارشاد النفسى " فى 29/4/1991، ويخضع المركز لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، ولقد تضمنت أهداف المركز إعداد البرامج الإرشادية الوقائية والعلاجية وتقديم الإستشارات النفسية لأفراد المجتمع بفئاتهم المختلفة ، وتنظيم برامج ودورات تدريبية للأخصائيين النفسيين والتربويين الذين يعملون فى مجال رعاية الأطفال والشباب سواء العاديين أو ذوى الإحتياجات الخاصة، وإجراء الدراسات والبحوث فى مجالات الإرشاد النفسى المتنوعة، وإعداد الوسائل والمقاييس اللازمة لعملية الإرشاد النفسى، وإصدار مجلة علمية متخصصة فى الإرشاد النفسى، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وتبادل المعلومات والخبرات مع مراكز البحوث المصرية والعربية والأجنبية.

ويقدم مركز الارشاد النفسى للمجتمع والافراد بجامعة عين شمس، باقة متنوعة من الخدمات والإستشارات النفسية والبرامج التدريبية فى مجالات عدة فى إطار المعايير القومية والدولية للمشاركين على المستوى المحلى والإقليمى؛ من خلال منهجية إرشادية احترافية متكاملة لتعظيم الإرتقاء بالموارد البشرية والإسهام المؤسسى والمجتمعى بما يحقق التنمية الشاملة، بدعم من الدكتورد محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور حازم راشد عميد كلية تربية بعين شمس.

أهداف مركز الارشاد النفسى بجامعة عين شمس:

* تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والإرشادية والإدارية لمؤسسات المجتمع المختلفة.

* تنظيم الدورات والبرامج التدريبية في سيكولوجية الإدارة والتأهيل المهني والنفسي للعاملين بالمجالات المهنية المختلفة.

* تصميم برامج إرشادية للشباب تلبي حاجتهم ودوافعهم وتؤدي إلى حمايتهم من كثير من التيارات الفكرية الهدامة والانحرافات السلوكية.

* تدريب أعضاء هيئات التدريس في مجالات الإرشاد الأكاديمي للطلاب في ضوء سيادة ثقافة معايير الجودة والاعتماد.

* إعداد الاختبارات والمقاييس اللازمة لعملية الإرشاد النفسي والأكاديمي والمهني والإداري حيث يبرز أهمية استخدام تلك الوسائل في مجالات الإرشاد اهتمام كثير من المراكز والعيادات الإرشادية بما يسمى برامج الاختبارات والمقاييس.

* إجراء البحوث والدراسات الميدانية والتطبيقية في مجالات الإرشاد النفسي سواء الإرشاد العلاجي أو التربوي أو المهني أو الزواجي أو الأسري أو الشبابي أو إرشاد الأطفال العاديين منهم أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

* تقديم خدمات الإرشاد النفسي خاصة للعديد من الحالات التي تعاني من اضطرابات سلوكية تعوقهم عن التوافق النفسي والمهني.

* إقامة المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والعربية والدولية في مجالات الإرشاد النفسي وفروعه المختلفة.

* تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج الإرشاد النفسي في مجالات الإرشاد العلاجي، والتربوي، والمهني، والزواجي، والأسري، والأطفال العاديين منهم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والشباب، وكبار السن.

* تنظيم دورات في التربية الخاصة لتأهيل العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة كفاءتهم المهنية.

* تنظيم دورات في الإرشاد النفسي المدرسي لزيادة كفاءة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين بالتربية والتعليم.

* إصدار مجلة علمية للإرشاد النفسي، توحد جهود الباحثين والدارسين في مجالات الإرشاد وتشجعهم على نشر أبحاثهم ودراساتهم العلمية.

وأصبح واحداً من المراكز الإقليمية المتميزة والمعتمدة دولياً في تقديم الخدمات والاستشارات النفسية والبحثية والتدريبية والثقافية على مستوى الافراد والاسر والمؤسسات، فضلا عن التعاون الوثيق مع مراكز الإرشاد النفسي على المستوى القومي والعربي العالمي.

استطاع المركز هذا العام تحقيق العديد من الانجازات الغير مسبوقه خلال هذا العام نتيجة لعمل جهد دؤوب من فريق عمل متميز.

- حيث استقبل المركز الف حالة متنوعه مابين الجلسات النفسية والتربية الخاصه واجراء اختبارات مختلفة.

- وتم اصدار مايقرب من ٦ اعداد من المجله العلميه فضلا عن الانفراد باجراء معسكرات للاطفال واقامة المؤتمرات العلمية وتنظيم عدد ٥ ندوات وعدد ٢٠ ورشة عمل متنوعة.

- استطاع المركز اضافه عدد ٥ غرف تخدم اغراض مختلفة لاستقبال الحالات ومعمل حاسب الي وغرفه المصادر، فضلا عن تزويد المركز بعدد من الاختبارات الورقيه والالكترونية التي تخدم قطاعات عريضة من المجتمع.