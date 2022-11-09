كلية التربية جامعة عين شمس تكشف تفاصيل امتحانات الميدترم لمختلف الأقسام

بدأت عدد من كليات جامعة عين شمس، الإعلان عن مواعيد بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022 - 2023، والتى ستبدأ فى بعض الكليات مع الأسبوع الجارى وفى كليات أخرى مع نهاية الشهر الحالي وفق الجداول المعلنة بكل كلية .

وأعلنت كلية التربية بجامعة عين شمس عن موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول لمختلف الفرق الدراسية، والتى من المقرر أن تبدأ الاسبوع المقبل وفق الجداول المعلنة .

وأكد الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن العملية التعليمية تسير بشكل منتظم منذ بداية الفصل الدراسي الاول ولم يتم رصد أي شكاوي من الطلاب، بإلاضافة الي توفير كافة الدعم والمساعدة للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية من خلال رعاية الشباب.

وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن على الطلاب ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية ، ومنع اصطحاب التليفون المحمول للجان .

وأشار الدكتور حازم راشد، أن الطلاب سوف يؤدون الامتحانات حضوريا داخل مدرجات الكلية، مع تطبيق التباعد بين الطلاب حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس طوال فترة الامتحانات.

وأضاف عميد كلية التربية جامعة عين شمس، حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم اعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

ناشد الدكتور حازم راشد، أن على جميع إدارات الكلية أن تكاتف فى العمل على نجاح العملية الامتحانية وعلى رأسهم إدارة شئون الطلاب والمركز الطبى.

وأعلن الدكتور حازم راشد، عن حرص جامعة عين شمس على تدريب وتأهيل طلابها بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وإعداد خريج ذو مهارات وجودة قادر على المنافسة، بجانب تطوير المناهج بشكل مستمر وتوفر المزيد من التخصصات الجديدة لمواكبة سوق العمل.

ولفت عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن إتاحة فرص التعليم يعد أحد العناصر المهمة فى تلبية الاحتياجات المستقبلية للعمل، وذلك من خلال التوسع فى افتتاح تخصصات بنماذج مختلفة، ما يساعدنا فى قبول الطلاب بالتخصصات المطلوبة.

وأوضح الدكتور حازم راشد، أن تلك التخصصات هي قاطرة لتخريج شباب جاهز لوظائف المستقبل، خصوصا أنها تهدف لتطوير المهارات لدى شباب الجامعات المصرية من خلال تزويد الطلاب الجامعيين والخريجين بمهارات التوظيف، وكذا التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.