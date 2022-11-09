الأحد.. متطلبات وتحديات الترجمة الاقتصادية ندوة بألسن عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس، ندوة بعنوان "متطلبات وتحديات الترجمة الاقتصادية"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن.

ويحاضر خلال الندوة الدكتورة نهى إسماعيل خليفة، مترجمة فورية بمركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل (سابقا)، مترجمة فورية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك (حاليا)، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق ١٣ من نوفمبر الجاري، عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز.

وتستهدف الندوة طلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس

التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://forms.office.com/r/2URT1VjhjR

وكان قد استقبل محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وفداً رفيع المستوى من جامعة تشارلز التشيكية برئاسة نائب رئيس الجامعة، وبحضور المستشار الثقافي التشيكي بالقاهرة، وممثلى قطاع التعاون الدولى .

شارك في اللقاء من جامعة عين شمس ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، محمد رجاء، عميد كلية العلوم ، حسام طنطاوى القائم بعمل عميد كلية الآثار ، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، مصطفى رفعت مدير إدارة التعاون الدولي.

استهدفت الزيارة بحث سبل التعاون بين الجانبين و من بينها التبادل على مستوى الأساتذة و الطلاب مع كليات الألسن ،والأثار، وبحث سبل التعاون مع كلية العلوم.

كما تم خلال اللقاء تناول آليات التعاون بين الجامعتين وتحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات على المستوى الأكاديمي والعلمى والبحثي بين الجانبين.