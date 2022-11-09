نجاح مشهود| محافظ بورسعيد : إنفاق ملياريّ جنيه على منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة سير ومستجدات المنظومة الصحية داخل المحافظة، والاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

محافظ بورسعيد..القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، والدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والأستاذ فرج حافظ مدير مديرية التضامن، ومدير مديرية القوى العاملة، وعدد من الأجهزة التتفيذية.

محافظ بورسعيد..القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا

وأوضح محافظ بورسعيد أنه منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حتى الٱن تم إنفاق أكثر من ٢ مليار جنيه ، لافتا أن المنظومة أثبتت نجاحها بفضل الجهود المتواصلة لكافة الجهات المعنية بالمشروع.

محافظ بورسعيد..القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا

واستعرض محافظ بورسعيد مع رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ومدير عام فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، سير العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وانتظام تقديم الخدمات والرعاية الصحية، و مدى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتواصل معهم، كما استمع لمستجدات وتفاصيل منظومة الاشتراكات داخل التأمين الصحي الشامل.

محافظ بورسعيد..القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا

و أكد "اللواء عادل الغضبان " محافظ بورسعيد ، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وفرت لكافة المواطنين الرعاية الصحية الكاملة ، وحققت تقدم غير مسبوق فى مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن ، من خلال تطوير المؤسسات الطبية "مستشفيات ووحدات صحية " ، و تدريب الكوادر البشرية على أعلى مستوى ، والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات الطبية ، مؤكدا على أن مؤسسات الدولة مازالت تعمل على استكمال المنظومة الطبية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى القطاع الطبى، لافتا أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حققت نجاحا كبيرا، تعكسه الأرقام والإحصاءات .

وفي نفس السياق، أكد محافظ بورسعيد على أهمية التعاون بين المحافظة وهيئة الرعاية الصحية لاستكمال المنظومة والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بإعداد تقارير بأسماء الغير قادرين والتنسيق مع مسئولي التأمين الصحي الشامل حتي يتم إعفائهم من رسوم الاشتراكات في منظومة التأمين الصحي الشامل مع الاستمرار في تقديم الخدمات بالمنظومة على أعلى درجة من الكفاءة، ووجه ايضا إدارة الحوكمة بالمرور على مديرية الزراعة و مصانع الاستثمار وجنوب وغرب بورسعيد لحصر أعداد المشتركين في المنظومة، و التنسيق مع القوى العاملة فيما يخص العمالة الغير منتظمة لوضع ٱلية بشأن سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل.

وأكد محافظ بورسعيد أن القيادة السياسية بجميع أجهزتها الحكومية تهتم بالمواطن أولا، ولا أحد يعمل منفردا و نعمل جميعا لتقديم خدمة مميزة للمواطن وان هناك جهود متواصلة لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها ان هناك تحديات ، ولكن جميع القيادات القائمة على تنفيذ المنظومة تسعى لتحقيق افضل خدمات لصالح المواطن، قائلا كل الشكر والتقدير والتحية لكل من ساهم في تنفيذ المنظومة والشكر الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اتخاذ القرار بتطبيق المنظومة ومتابعته المستمرة للمنظومة و تقديم الخدمات للمواطنين على اعلى مستوى .