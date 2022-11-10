تزامنًا مع COP27.. نموذج محاكاة عن التغيرات المناخية بثقافة العريش

قدمت مديرية الثقافة الجماهيرية فرع شمال سيناء ،نموذج محاكاة عن التغيرات المناخية، تزامنً مع انعقاد مؤتم المنا بشرم الشيخ ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، على مسرح قصر ثقافة العريش. تحت رعاية وزيرة الثقافة ، و اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء



وقد تضمن نموذج المحاكاة، افتتاح معرض عن التغيرات المناخية، ونموذج محاكاة بالمسرح، وعروض فنية لمديرية التربية والتعليم، ومحاضرة عن مؤتمر المناخ خلالها تم إظهار المقصود بالتغيرات المناخية وأسبابها وسبل الحد منها والدور المطلوب، وعرض فيديو تسجيلي بعنوان مؤتمر الأطراف (COP27)، أمام جميع الحضور.

نشر الوعي بين الطلاب

و أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، علي ضرورة نشر الوعي لدى الطلاب، ولفت أشرف المشرحانى مدير ثقافة شمال سيناء لأهمية نشر الوعي الثقافي والفنى بين الطلاب في مختلف المدارس .

