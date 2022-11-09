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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: مصر قادرة على أن تتيح الفرصة لدول العالم باستخدام الطاقة النظيفة

الطاقة النظيفة
الطاقة النظيفة

أكد الدكتور سامح نعمان، خبير الطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية عملت على القيام بمشروعات كبرى في الطاقة المتجددة،من محطات تحلية المياه وغيرها.

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وقال سامح نعمان،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، ان دول اوروبا بالكمل، ستسعى إلى القارة الأفريقية، بعد قام مصر بأنتاج الهيدروجين الأخضر، والإعتماد على الطاقة النظيفة.

 

وتابع خبير الطاقة المتجددة، أن زيادة انبعاثات الكربون في العالم، لها مخاطر كبيرة وتؤدى لزيادة درجة حرارة الأرض، وحدوث الفيضانات نتيجة ارتفاع سطح البحر.

 

الهيدروجين الأخضر

وأشار سامح نعمان إلى أن مصر قادرة على أن تتيح الفرصة لدول العالم في استخدام الطاقة النظيفة بما فيها الهيدروجين الأخضر.

القارة الافريقية مصر الطاقة النظيفة الدولة المصرية دول العالم

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