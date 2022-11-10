تعرف على موقف ياسر إبراهيم وعبدالمنعم من مواجهة المقاولون بالكأس

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لتدريباته يوم الأثنين المقبل استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها 27 نوفمبر الجاري في دور الــ8 من النسخة الماضية لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يعود مارسيل كولر إلي القاهرة الأحد المقبل بعد أن غادر إلي بلاده للحصول علي إجازة والإطمئنان علي أسرته.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن ياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم سيكونا جاهزين لمواجهة المقاولون العرب بشكل طبيعي ويمكنهم المشاركة في المباراة حسب وجهة نظر الجهاز الفني.

وكان الأهلي فاز على الداخلية ٤-١ في الجولة الثالثة لبطولة دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة قبل توقف المسابقة.