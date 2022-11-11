طرح محال تجارية وصيدليات ومخابز للبيع بمدينتي أكتوبر وطيبة الجديدتين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح محال تجارية وصيدليات ووحدتين إداريتين ومخابز للبيع بمدينتي أكتوبر وطيبة الجديدتين.

مدينة أكتوبر الجديدة

من جانبه أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية ومحل بنشاط مخبز بمساحات تتراوح من (19م2 : 38م2) بالسوق التجارية قطعة 5 بالمجمع الخدمي 1 بمنطقة سكن لكل المصريين غرب المطار، ووحدتين إداريتين بمساحة (٣٠م٢) للوحدة بمنطقة ربوة أكتوبر، وكذا طرح 5 محال تجارية وصيدلية ومحلين بنشاط مخبز بمساحات تتراوح بين (33م2 : 67م2)، بمنطقة ربوة أكتوبر بالأسواق (۲ ، 5 ، 6 ، 7 ، ۸)، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء الموافق 23/11/2022.





جهاز تنمية طيبة الجديدة

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية طيبة الجديدة – المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، أنه تم طرح 8 محال تجارية بمساحات تتراوح من (١٤ م٢ : ٣٢ م٢) بمختلف المناطق بمدينة طيبة الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 4/12/2022.





