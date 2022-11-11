ماني يورّط السنغال في موقف مشابه لـ محمد صلاح مع مصر

لا يزال الغموض يسيطر على مشاركة ساديو ماني، نجم فريق بايرن ميونخ الألماني مع منتخب السنغال، في كأس العالم 2022 بقطر.

ويعد ساديو ماني أحد أبرز النجوم في منتخب السنغال والذي تعول عليه الجماهير بشكل كبير في كأس العالم 2022.

وتعرض ساديو ماني للإصابة في مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني وخرج في الدقيقة 20 وحل بدلاً منه ساني.

وأجرى اللاعب العديد من الفحوصات ولكن لم يتضح مشاركته بشكل نهائي مع منتخب السنغال أم لا في المباراة الأولى في كأس العالم 2022 مما يعد موقف مشابه لمحمد صلاح مع منتخب مصر في كأس العالم 2018، حيث تعرض محمد صلاح في ذلك الوقت للإصابة وغاب عن المباراة الأولى لمنتخب مصر أمام أورجواي ولكنه شارك في المباراة الثانية والثالثة أمام روسيا والسعودية.

مجموعة السنغال

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى من كأس العالم 2022 مع كلا من قطر والإكوادور وهولندا.