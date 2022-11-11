جامعة سوهاج تعرض نماذج لأبحاث وابتكارات لمواجهة التغيرات المناخية خلال Cop27

يستمر وفد جامعة سوهاج لليوم الرابع على التوالي في استعراض أنشطتها للتغيرات المناخية من خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر (COP 27) ، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمعرض الإبداع الأخضر الخاص بوزارة التعليم العالي صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وأضاف بأنه أناب الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة

لشئون الدراسات العليا والبحوث فى رئاسة الوفد المشارك خلال الفترة المتبقية من المؤتمر وبعضوية الدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد الجهيني الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم.

وأضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة أن ما يشهده المؤتمر من فعاليات علي مدار ستة أيام متتالية إنما يبرهن علي أن الدولة المصرية لن تدخر جهداً في قيادة العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ، في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته، و إتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة، مضيفاً أن الجامعة تستعرض ما نفذته من المشروعات البحثية والتطبيقية ونماذج المحاكاة ، وذلك في إطار دورها ومسؤوليتها للمشاركة في مجال مواجهة آثار تغيرات المناخ، ووضع سياسات للتكيف مع هذه التغيرات.

وأضاف الدكتور حسان النعماني ان الجامعة تواصل عرض نماذج لأبحاث وابتكارات تتعلق بالتغيرات المناخية، بحضور كوكبة من المتخصصين على أعلى مستوى محلياً ودولياً، وذلك لليوم الرابع علي التوالي، مضيفاً أنه زار المكان المخصص للجامعة عدد من رؤساء الجامعات منهم الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور عبدالحميد السيد القائم بعمل رئيس جامعة دمنهور،والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الي جانب نخبة من العلماء ونواب رؤساء جامعات وعمداء الكليات بالجامعات المختلفة.

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