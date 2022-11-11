جامعة سوهاج تنظم سلسلة ندوات لنشر الوعي الأثري لطلابها بعنوان بنحكي تاريخنا

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج بالتعاون مع كلية الآثار سلسلة ندوات لنشر الوعي الأثري لطلاب الجامعة تحت عنوان "بنحكي تاريخنا"، وذلك بمقري الجامعة القديم والجديد.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن هذه الندوات تهدف إلى تنمية وعي الطلاب بآثار بلدهم وأهميتها التاريخية والحضارية وما تمثله من أحداث جسدت حضارة متكاملة، مما يعزز من إعلاء روح الانتماء والولاء لوطنهم.

وأكد "عبد الخالق" ان الجامعة تحرص علي تنفيذ هذه الندوات التوعوية لتعزيز الثقافة التاريخية والهوية الوطنية لدي الطلاب، وتوعيتهم بأهمية آثار مصر، وضرورة الحفاظ عليها، والسعي لمعرفة كل صغيرة وكبيرة عن تاريخ مصر القديم ليكونوا خير سفراء عن وطنهم وتاريخه العريق.

وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن

الجامعة تدعم كافة الأنشطة والفعاليات التي تساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تاريخ الوطن والذي يمثله من خلال آثاره التي تضم أكثر من حضارة في اكثر من عصر، بدءً من الحضارة الفرعونية، مروراً بالحضارة البطلمية، الرومانية، القبطية والإسلامية.

جامعة سوهاج

واوضح الدكتور فهيم حجازي القائم بعمل عميد الكلية ان جزء من الندوات تضمن الجوانب المتعلقة بتاريخ محافظة سوهاج ومعالمها الأثرية وما تحويه من مزارات سياحية تمتلكها المحافظة، مضيفاً انه خلال الندوات ام فتح حوار مع الطلاب والرد على كافة استفساراتهم عن الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح صبري محمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن سلسلة الندوات شملت مقري الجامعة القديم والجدير لتوعية كافة الطلاب بمختلف كلياتها، مضيفاً انه حاضر بالندوات كل من الدكتور محمود السيد محمد، الدكتور هشام فهيد، الدكتور عامر حسن عجلان، الدكتور عماد الصوينع والدكتور علاء عبدالعال.