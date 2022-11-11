خبير : دمج الاقتصاد غير الرسمي يوفر للدولة 400 مليار جنيه سنويا

أكد الدكتور أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، وجود ارادة سياسية قوية في مصر لشرعنة الاقتصاد غير الرسمي، خاصة أن دمج هذا الاقتصاد مع الاقتصاد الرسمي سيوفر للدولة 400 مليار جنيه سنويا ، وسيعمل على زيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليون دولار سنويا.

وأوضح الديب في لقائه مع الإعلامي أشرف الحجار ببرنامج «أمر واقع» المذاع على قناة «صدى البلد2» أن البيروقراطية والروتين يقفان عائقا امام تقنين اوضاع الاقتصاد غير الرسمي في مصر.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يعمل بعيدا تماما عن عين الدولة، و أنه لا يلتزم بدفع اي ضرائب او تأمينات، حيث أكدت الدراسات أن الاقتصاد المصري يخسر حوالي 400 مليار جنيه سنويا بسبب الاقتصاد الخفي، ويقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي بـ ٥٣ ٪ من حجم اقتصاد مصر ،في حين أن ٣٥٪ من الاقتصاد الامريكي يقوم على المشروعات غير الرسمية .