بسبب المونديال .. تفاصيل جديدة فى إنعاش بدر بانون خزينة الأهلي

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن تفاصيل جديدة فى إنعاش بدر بانون مدافع النادي الأهلي السابق والمحترف فى الدوري القطري خزينة القلعة الحمراء أثناء انضمامه الي منتخب المغرب فى كأس العالم بقطر 2022.

‏قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:



لمن يسأل لماذا يحصل الأهلى المصرى على مبلغ 135 ألف دولار لانضمام المغربي بدر بانون لمنتخب المغرب وهو حالياً لاعب بنادي قطر القطرى لأن برنامج تعويض الأندية بيقول أى فريق لعب له اللاعب آخر عامين وبدر لعب للأهلي من يناير 2021 إلى يونيو 2022 يعنى 18 شهر

180/24=7.5*18=135 ألف دولار.

أضاف : انضمام بدر بانون مدافع النادي الأهلي السابق لقائمة منتخب المغرب في كأس العالم = 90 ألف دولار في خزائن الأهلي ويزيد المبلغ في كل دور يتأهل له المنتخب بكأس العالم.

استطرد : مكافآت بدر بانون مدافع الأهلي السابق تأتي ضمن برنامج توزيع الأرباح علي الأندية الصادر من الاتحاد الدولي.. حيث يتم تعويض الأندية عن كل يوم يشارك فيه أحد لاعبيها بكأس العالم بما في ذلك فترة التحضير للبطولة.. بشرط أن يكون اللاعب قام بتمثيل النادي في آخر موسمين.

إصابة مدافع الأهلي

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي لاعب الأهلي ومنتخب مصر، إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة، ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب ويخرج من حسابات ودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.

وتأكد غياب محمود متولى نجم دفاعات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمدة تقارب من شهر بسبب الإصابة التي لحقت به على هامش معسكر منتخب مصر الوطني.

وسادت حالة من الغضب داخل إدارة النادي الأهلي نظرا لفقدان خدمات المدافع محمود متولي عقب إصابته على هامش معسكر منتخب مصر الوطني.



صدى البلد يستعرض المباريات التى سيغيب عنها محمود متولي عن صفوف النادي الأهلي في بطولة الدوري وكأس مصر.

الأهلي vs المقاولون العرب يوم ٢٧ نوفمبر فى كأس مصر

الأهلي vs طلائع الجيش يوم ٢ ديسمبر فى الدوري الممتاز

الأهلي vs غزل المحلة يوم ٦ ديسمبر فى الدوري المصري