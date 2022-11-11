عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب المونديال .. تفاصيل جديدة فى إنعاش بدر بانون خزينة الأهلي

بدر بانون
بدر بانون

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن تفاصيل جديدة فى إنعاش بدر بانون مدافع النادي الأهلي السابق والمحترف فى الدوري القطري خزينة القلعة الحمراء أثناء انضمامه الي منتخب المغرب فى كأس العالم بقطر 2022.

‏قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:


لمن يسأل لماذا يحصل الأهلى المصرى على مبلغ 135 ألف دولار لانضمام المغربي بدر بانون لمنتخب المغرب وهو حالياً لاعب بنادي قطر القطرى لأن برنامج تعويض الأندية بيقول أى فريق لعب له اللاعب آخر عامين وبدر لعب للأهلي من يناير 2021 إلى يونيو 2022 يعنى 18 شهر
180/24=7.5*18=135 ألف دولار.

أضاف : انضمام بدر بانون مدافع النادي الأهلي السابق لقائمة منتخب المغرب في كأس العالم = 90 ألف دولار في خزائن الأهلي ويزيد المبلغ في كل دور يتأهل له المنتخب بكأس العالم.

استطرد : مكافآت بدر بانون مدافع الأهلي السابق تأتي ضمن برنامج توزيع الأرباح علي الأندية الصادر من الاتحاد الدولي.. حيث يتم تعويض الأندية عن كل يوم يشارك فيه أحد لاعبيها بكأس العالم بما في ذلك فترة التحضير للبطولة.. بشرط أن يكون اللاعب قام بتمثيل النادي في آخر موسمين.

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

إصابة مدافع الأهلي 

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي لاعب الأهلي ومنتخب مصر، إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة، ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب ويخرج من حسابات ودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.

وتأكد غياب محمود متولى نجم دفاعات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لمدة تقارب من شهر بسبب الإصابة التي لحقت به على هامش معسكر منتخب مصر الوطني.

وسادت حالة من الغضب داخل إدارة النادي الأهلي نظرا لفقدان خدمات المدافع محمود متولي عقب إصابته على هامش معسكر منتخب مصر الوطني.
 

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

صدى البلد يستعرض المباريات التى سيغيب عنها محمود متولي عن صفوف النادي الأهلي في بطولة الدوري وكأس مصر. 

 

الأهلي vs المقاولون العرب يوم ٢٧ نوفمبر فى كأس مصر
الأهلي vs طلائع الجيش يوم ٢ ديسمبر فى الدوري الممتاز 
الأهلي vs غزل المحلة يوم ٦ ديسمبر فى الدوري المصري 

الأهلى عامر العمايره بدر بانون منتخب المغرب كأس العالم محمود متولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

تعبنا .. حقيقة وتفاصيل القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

اعرف عقوبة الهارب محمد علي لتحريضه على التظاهر والفوضى

موضوعات متعلقة

غياب 4 أساسيين .. دفاعات الأهلي في ورطة قبل مواجهة المقاولون بالكأس

أول تعليق من بدر بانون بعد استدعائه لقائمة منتخب بلاده بكأس العالم

ترشيحاتنا

منها سيلان الأنف.. الصحة تحذر من أعراض الإنفلونزا الموسمية في فصل الخريف

أيمن السيسي : شقيقة علاء عبدالفتاح كانت تزوره في السجن ومعها حقوقيون

رئيسة البنك الأوروبي لصدى البلد: زيارة بايدن لمؤتمر المناخ مهمة للغاية

600 جنيه | غرامات فورية لـ ركاب القطارات حال هذه المخالفات بالقانون

بسبب المونديال .. تفاصيل جديدة فى إنعاش بدر بانون خزينة الأهلي

بسبب صلاح .. إيقاف كلوب لمدة مباراة في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأخر العلاج يسبب الوفاة.. علامات غير متوقعة تكشف عن سرطان الفم

ذهول عام وتحقيق.. محمد يعود للحياة بعد شهر من تشييع جنازته بالمنوفية

برفقة السعدني | هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بظهور لافت .. شاهد

جدل لافت على السوشيال بسبب نيكول سابا | شاهد

فيديو

النقاب خطر..حسين فهمي يتحدث عن زواجه من أنغام وعلاقته بالوسط الفني/فيديو جراف

هجوم حاد وسخرية .. اختفاء معتز مطر بعد الدعوة الفاشلة للتظاهر ..فيديو

بعد ارتداء الحلق..إيناس الدغيدى ترد على حقيقة طلب الزواج من تامر حبيب

ياسمين عز: الست بتضلم وتعتم بعد الطلاق واوعي تسمعي لحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ