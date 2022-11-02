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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش فى حضانة..أحمد الطيب يعلق على عقوبة إمام عاشور نجم الزمالك

امام عاشور
امام عاشور

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير على إستبعاد امام عاشور نجم نادي الزمالك من مباراة إنبي بعد ظهوره بقصة شعر ونيولوك جديد عقب خسارة السوبر المصري امام النادي الأهلي.

كان الزمالك خسر امام الاهلي لقب السوبر المصري بهدفين دون رد بأقدام البرازيلى برونو سافيو وكريم فؤاد.

ويلتقى مساء اليوم الأربعاء فريق الكرة الاول بنادي الزمالك نظيره فريق انبي فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال أحمد الطيب عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: 

شعر  ابراهيم سعيد الأحمر و شعر إمام عاشور نجم الزمالك الأصفر ووقوف رمضان صبحى على الكورة و ظهور ابوجبل فى البرامج  بعد كأس الأمم  كلها فرقعات إعلام  لسد الفراغ  المهنى.

وعن نيولوك نجم الزمالك استطرد :  نتباهى بضرب الأمثلة  على الأجانب ومعظمهم يفعلون ما ننتقد به نجومنا لكنها عقدة الخواجة طالما اللاعب ملتزم  وحالته البدنية والفنية والذهنية جيدة وملتزم بتعليمات ناديه وجهازه الفنّى اداريّاً وسلوكيّا يبقى خلاص  !! 

وعن عقوبة استبعاد نجم الزمالك أضاف : وبلاش تلكيك وشعبطة فى كلام فاضى ! و اى عقوبة او ايقاف لا يجوز دول مش اطفال فى حضانة. !!   مش كده ولاّ إيه ؟

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فيريرا يسخر من نيولوك امام عاشور 

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن البرتغالي جاسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك سخر بشكل قوي من صبغة شعر إمام عاشور لاعب الفريق.

وقال “شوبير” في تصريحات إذاعية: "فيريرا قام بالسخرية من صبغة شعر إمام عاشور خاصة أنه فعل ذلك بعد الهزيمة من الأهلي في مواجهة السوبر".

وأضاف: "فيريرا طلب من شيكابالا الحضور وقال له: "شاهد لقد تعاقدنا مع لاعب جديد.. وشيكابالا ذهب له والحديث بينهم لم يكن لطيفًا".

وتابع: "فيريرا هو من رفض دخول إمام عاشور لقائمة الزمالك أمام إنبي في مسابقة الدوري".

وأشار إلى أن "مجلس إدارة نادي الزمالك يؤكد بشكل مستمر عدم وجود أزمة بين إمام عاشور في ملف تعديل قيمة عقده".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض لخوض مباراة إنبي المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى:  محمد عواد - محمد صبحي

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عبد الله جمعة - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - زكريا الوردي - عمرو السيسي -  يوسف إبراهيم "اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر -  أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري  - يوسف أسامة نبيه

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