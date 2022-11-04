بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وتنطلق الصافرة الأولى لبطولة كأس العالم مع المنتخب المضيف منتخب قطر بمباراة تجمعه مع نظيره منتخب الإكوادور على الملعب البيت.

وجرى في وقت سابق توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة في نهائيات كأس العالم على 8 مجموعات في الدور الأول بواقع 4 منتخبات في كل واحدة.

أرض المونديال

نجاح كبير تحققه أغنية "أرض المونديال" ، التي بدأ عرضها منذ أيام ، وهي الأغنية الرئيسية التي أنتجتها المؤسسة القطرية للإعلام ، ترحيباً بضيوف المونديال ، ومواكبة لاستضافة قطر كأس العالم 2022 ، حيث احتفت ورحبت منصات ووسائل الإعلام العربية في مختلف الدول ، بالإنتاج الجديد الذي شارك فيه نجوم من الدول العربية المتأهلة للمونديال ، من خلال إنتاج فني ضخم ، تم تصويره في عدد من الأماكن في الدوحة .

أغنية "أرض المونديال" عمل مميز ، رؤية ولحن القطري محمد المرزوقي الذي قدم نغمات موسيقية لحنية من خلال رؤية لحنية متنوعة، وأشرف على إنتاجه حمد عبدالرضا وأخرجه التركي مراد كوجاك ، وتضمن العمل الذي كتبه تيسير عبدالله ، عدداً من الرسائل المهمة، ومن ضمنها التعبير عن فرحة اللقاء من بعد الصعوبات التي واجهت العالم .

شارك في غناء "أرض المونديال" خمسة مطربين من الدول العربية المشاركة في كأس العالم وهم القطري عيسى الكبيسي والمغربي حاتم عمّور والسعودية داليا مبارك والتونسي نوردو والسعودي عبدالعزيز العليوي ، ويحمل العمل مضمون التحية والترحيب بإسم العرب كلهم لضيوف المونديال العالمي .

صدى البلد ينشر جدول المباريات الـ 28 المنقولة عبر beIN Sport hd ضمن مباريات كأس العالم FiFA Qatar 2022 بدون تشفير

يوم الاثنيـن 21/11

قطر vs الإكوادور

يوم الاثنيـن 21/11

أمريكا vs ويلز

يوم الثلاثاء 22/11

فرنسا vs أستراليا

يوم الأربعاء 23/11

بلجيكا vs كندا

يوم الخميـس 24/11

البرازيل vs صربيا

يوم الجمــعة 25/11

إنجلترا vs أمريكا

يوم السبـت 26/11

فرنسا vs الدنمارك

يوم السبـت 26/11

الارجنتين vs المكسيك

يوم الأحــد 27/11

بلجيكا vs المغرب

يوم الأحــد 27/11

اسبانيا vs المانيا

يوم الاثنيـن 28/11

البرتغال vs أوروجواي

يوم الثلاثـاء 29/11

ويلز vs إنجلترا

يوم الاربعـاء 30/11

تونس vs فرنسا

يوم الاربعـاء 30/11

بولندا vs الأرجنتين

يوم الخميــس 01/12

اليابان vs إسبانيا

يوم الخميــس 01/12

كوستاريكا vs ألمانيا

يوم الجمعــة 02/12

الكاميرون vs البرازيل

فى دور 16 ستقوم القناة بنقل عدد 5 مباريات إلى جانب دور 8 ستقوم القناة بنقل عدد 3 مباريات كما ستنقل القناة مباراتى الدور نصف النهائي.



ستنقل القناة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 على القناة beIN Sport HD مفتوح التردد Nilsat 7W 11054H27500

قناة مفتوحة

أعلنت قناة بي ان سبورتس المفتوحة على النايل سات، إذاعة مباراة افتتاح كأس العالم عام 2022، بين منتخب قطر والإكوادور.

وتقام المباراة بين منتخب قطر والإكوادور يوم 20 نوفمبر القادم في أولى مباريات كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخب قطر في المجموعة الأولى والتي تضم كلا من الإكوادور والسنغال وهولندا.

وتأهل 5 منتخبات من قارة أفريقيا وهي السنغال والكاميرون وغانا والمغرب وتونس.