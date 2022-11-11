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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خالد خلف الله: قمة المناخ أكدت الريادة المصرية وبرهنت على زعامتها

خالد خلف الله
خالد خلف الله

أكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بقنا ، بان قمة المناخ cop27 أكدت علي الريادة المصرية ، وبرهنت على زعامة مصر للقارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ، باستضافتها لوفود 192 دولة وأكثر من 90 رئيس دولة جميعهم اجتمعوا علي أرض الكنانه لإنقاذ الكوكب من الأخطار التي تهدد المناخ.

 

وأضاف خلف الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بأن لقاءات الرئيس السيسي وكلماته في افتتاح المؤتمر كشفت عن زعامة ومقومات لقائد عظيم استحق بجدارة أن يكون حديث العالم ، وعلى المصريين أن يشعروا بالفخر برئيسهم و حكمته وفطنته التى فاقت كل الحدود.

 

واشاد خلف الله بحسن التنظيم والجهات المعنية المشاركة في إظهار الشكل الحضاري للدولة المصرية ورجالها المخلصين ، في استقبال ضيوف مصر والجهود الجبارة التي بذلتها كل الجهات المعنية ، والتي أكدت للجميع بأن مصر حاضرة وقادرة على استضافة وفود دول العالم على أرض الكنانة بسلام وأمن وأمان كما كانت دائما.

 

ودعي خلف الله الي الالتزام بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ ، متوقعا تأسيس عدد من المبادرات التي تهدف إلى مواجهة تحديات معينة، مثل القضاء على استخدام الفحم وحماية النظم البيئية.

مجلس النواب البرلمان مستقبل وطن عضو مجلس النواب الريادة المصرية حزب مستقبل وطن

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