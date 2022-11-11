رافعين الأعلام وصور السيسي.. المئات من أهالي الحوامدية: "تحيا مصر"

شهدت الحوامدية في الجيزة، مسيرة ضخمة نظمها عدد من المواطنين بالسيارات، بعنوان "فى حب مصر" جابت شوارع وميادين المدينة، وذلك لدعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورفع المواطنون خلال المسيرة، الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسط تفاعل من المارة، معلنين عن دعمهم الكامل للحكومة والرئيس السيسى.

وتأتي المسيرات الداعمة للرئيس بعد أن فشلت كل الدعوات التي نادي بها الإخوان للخروج في مظاهرات اليوم، ولم يستجيب لها المصريين في الوقت الذي خرج فيه العشرات مؤكدين تأييدهم للرئيس والدولة المصرية.

يذكر أن عدد من الوقفات المؤيدة تم تنظيمها فى لندن وأثينا وغيرها من الدول الأوروبية، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، واحتفالا بنجاح مؤتمر المناخ.