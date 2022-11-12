بركات: مواجهة بلجيكا مهمة لمنتخب مصر.. وامنحوا فيتوريا فرصة للعمل.. فيديو

أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن بلجيكا منتخب قوي مشددا على أن مواجهته ضد المنتخب الوطني فرصة للفراعنة لتقييم المستوى.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"امنحوا فيتوريا فرصة للعمل، فيتوريا لن يعمل بسياسة المشروع سوى بالدعم والمساندة".

عن فيتوريا..



وواصل: "فيتوريا يملك تاريخا محترما سواء مع بنفيكا في البرتغال أو حتى مع نادي النصر السعودي لذلك كلنا ثقة في المدرب".



وختم حديثه قائلا: "فيتوريا يعمل على تطوير منتخب مصر ومن الواضح أن فيتوريا يريد بناء قاعدة كبيرة في منتخب مصر".