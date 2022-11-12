فلسفة الاستماع للأغاني الحديثة.. رؤية فنية لبوب ديلن أديب نوبل

عبر 66 أغنية قريبة من قلبه، يوثق المغني الأمريكي والرسام وأديب نوبل بوب ديلان تجربته عبر مجموعة من المقالات جمعها في كتاب يحمل عنوان “فلسفة الأغنية الحديثة” ليستعرض خلاله رحلة نجاحه التي كانت مليئة بالغموض والغرائب.

العالم يسير خطأ

في عام 1993، أصدر “بوب ديلان” ألبومه “العالم يسير خطأ - World Gone Wrong”، وهو ألبوم يحتوي على إصدارات لما يمكن تسميته بأغاني قبل الحديثة، قدم خلالها بعض الفنانين أداءا حر من الغناء الشعبي.

وصف الجميع الألبوم أنه مثيرا للدهشة، بل وذو أجواء سريالية في بعض الأحيان حول الجودة الخالدة للأغاني الصارخة والغامضة ولكن كما أوضحت كتاباته ، كان لها صدى معاصر عميق.

ووفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية، على الرغم من عنوان الألبوم الذي وصفه الكثير أنه مضلل، لكن فلسفة الأغنية الحديثة كانت نوع من الرفيق الغريب لتلك الملاحظات على الكم وليس أطروحة فلسفية عن فن كتابة الأغاني.، ويتضح من خلال الصور الدعائية والمناظر الطبيعية معايير مختلفة للدعاية عن الأغاني.

فلسفة الأغنية الحديثة

تضمنت مسيرته الكثير من المفاجآت، وبحسب كتاب “فلسفة الأغنية الحديثة” لبوب ديلان والصادر عن دار “سيمون شاستر”.

وكشف في كتابه أنه هناك الكثير من المفاجآت ، من بينها الغياب الذي يكاد يكون إساءة لأغنية واحدة لفرقة البيتلز، لكن هل هناك مؤلفو أغاني أكثر حداثة من لينون ومكارتني؟ وعلى الرغم من ذلك، لم يكن ديلان أبدًا من عشاق الأنجلوفيل، أو فنانًا أعجب كثيرًا بتقنيات الاستوديو المعقدة أو الاختراع الصوتي الرائد.

ولم يظهر بريان ويلسون أيضًا. لا توجد أغاني كارول كينج أو جوني ميتشل ، لكن نينا سيمون قدمت له ترنيمة، ولا يقتصر الأمر على اتساع نطاق معرفة ديلان الموسيقية المعروضة هنا فحسب ، بل عمق سماعه واختياراته التي في الغالب أمريكية.باستثناء أغنيات Who ، و Clash ، و Elvis Costello.

وهذه الأغنيات تميل إلى الطراز القديم، سواء كان ذلك هو الموسيقى التي كان ينجذب إليها دائمًا البلوز ، وروكابيلي ، البلو جراس ، في وقت مبكر، أو معايير ما قبل البوب ​​التي أشاد بها في ثلاثيته الأخيرة من ألبومات الغلاف.

بوب ديلان والأذن الموسيقية

كذلك كان هناك عدد غير قليل من المغنين الموجودين حينها : بيري كومو ، وفيك دامون ، ودين مارتن ، وفرانك سيناترا، على الرغم من أن فرقة “الغرباء في الليل” كانت خفيفة بشكل غريب - فقد كره سيناترا نفسه.

لكنه أعطي فرصة إلى ديلان لتتبع التاريخ الغامض للأغنية وهي من تأليف وتلحين متنازع عليه حتى الآن، ويبدو أن هذا النوع من الكتب: استطرادي، لا يمكن التنبؤ به ، لكنه دائمًا ما يكون مميزا في الواقع.

ومن المثير للاهتمام أن العديد من المقالات مصحوبة أيضًا بمزيد من الخيال الذي يستحضر فيه ديلان الحنين العاطفي للقصة الغنائية وبالتالي كاتب الأغاني.

وكتب عن “من هو جيلي”: “في هذه الأغنية يحاول الناس أن يصفعوك على وجهك ويشوهونك. إنهم وقحون وينتقدونك إنهم لا يحبونك لأنك تبتعد عن كل المحطات”.

هناك العديد من اللحظات في فلسفة الأغنية الحديثة عندما تدرك أنه ليس فقط نطاق معرفة ديلان الموسيقية، ولكن عمق سماعه، خاصة ان لديه قدرة لا تخطئ على تحديد ما يسمع سواء أغنية أو مغني.