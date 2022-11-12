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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

الحادث
الحادث

ينشر موقع صدى البلد الإخباري 10 صور مأساوية من موقع حادث سقوط سيارة ميني باص بترعة الرياح التوفيقي المارة أمام طريق "ميت غمر - المنصورة) ترصد لحظات الحزن والآسي عقب سقوط الميني باص. 

ارتفاع ضحايا سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية لـ 20

ارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 24 حالة وفاة و8 مصابين تم نقلهم لمستشفة أجا والمستشفى الدولي بالمنصورة، فيما نجا سائق السيارة وتم التحفظ عليه للتحقيق معه حول أسباب الحادث. 

مشاهد مؤلمة

وتضمنت المشاهد المحزنة عثور أب على أبنته التى كانت على وشك الزواج، والتي كانت ضمن ضحايا الحادث بعد أن تعرف على جثتها والدها، وأنهمر في بكاء شديد جراء ما تعرضت له ابنته . 


واستخرجت قوات الإنقاذ النهري جثمان شاب لم يتجاوز عمره 18عامًا. في ظل مواصلة جهود البحث لانتشال اية ضحايا مازالوا بداخل المياه.


وانتقل فريق من النيابة العامة برئاسة محمد نصر، رئيس نيابة جنوب المنصورة الكلية ومحمد نصر وكيل النائب العام بنيابة أجا الجزئيةوتحت اشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية الي موقع الحادث لبدء اجراء معاينة للميني باص ومكان سقوطة وكذلك فريق من الأدلة الجنائية وادارة مرور الدقهلية لتحديد اسباب الحادث.


وتلقت مديرية أمن الدقهلية،  إخطارًا من شرطة النجده، يفيد بورود بلاغ من الأهالي لمأمور مركز شرطة أجا بسقوط ميني باص في مياه ترعة "الرياح التوفيقي" على طريق "المنصورة – أجا" في الجهة المقابلة لقرية الديرس ومنشأة عبد النبي مركز اجا، بمحافظة الدقهلية اليوم، اثناء توجهه من مدينة ميت غمر إلي المنصورة وبه ركاب.


وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتبين سقوط سيارة ميني باص تحمل لوحات رقم (د س ع 3482) ماركة شيفرولية ومصرع 22 شخص، وانقاذ 17 آخرين وصل الى المستشفى 7 مصابين من ركاب الميني باص، حتى الآن وتكثف القوات من جهودها للتأكد من عدم وجود أحد في مياه الترعة.


وأكد شهود العيان أن الحادث وقع أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس"وامام قرية منشأة عبد النبي وسقط الميني وكان به ركاب في مياه الترعة، نتيجة إختلال عجلة القيادة بيد السائق ولا تزال جهود المباحث والإنقاذ النهري للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين للحادث.


وتمنقل جثامين المتوفين والمصابين لمستشفيات أجا والمنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. 

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الدقهلية النيابة النيابة العامة ترعة

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