في ذكرى وفاته | ابنة يونس شلبي تكشف عن وصية والدها الأخيرة

قالت سارة يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل يونس شلبي، في ذكرى وفاة والدها، إن شخصية والدها الحقيقية هي ذاتها التي تظهر على الشاشة، فكان يتسم بالمرح، لافتة أنها كانت تبلغ من العمر 13 عاما عندما توفى والدها.

أضافت "شلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، اليوم السبت، أن والدها لم يعان العزلة قبل وفاته، متابعة: "مكانش فيه تجاهل من الممثلين، بالعكس كان فيه ناس كتيرة بتسأل عنه".

أشارت إلى أن العديد من نجوم الوسط الفني كانوا على تواصل معه قبل وفاته، متابعة "ناس كتيرة أوي كانوا بيكلموه"، لافتة أن والدها وصاها قبل وفاته بالاهتمام بالمذاكرة والتركيز لتحقيق هدفها، وهذه كانت وصيته لأولاده كلهم.

لفتت إلى أن عمر شقيقها يمتلك موهبة مثل والده الفنان الراحل، إضافة لحفيده، لافتة أن أكثر الأعمال الفنية التي تحبها مسرحية "العيال كبرت".