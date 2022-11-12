عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاته | ابنة يونس شلبي تكشف عن وصية والدها الأخيرة

الفنان الراحل يونس
الفنان الراحل يونس شلبي

قالت سارة يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل يونس شلبي، في ذكرى وفاة والدها، إن شخصية والدها الحقيقية هي ذاتها التي تظهر على الشاشة، فكان يتسم بالمرح، لافتة أنها كانت تبلغ من العمر 13 عاما عندما توفى والدها.

أضافت "شلبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "dmc"، وتقدمه الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز، اليوم السبت، أن والدها لم يعان العزلة قبل وفاته، متابعة: "مكانش فيه تجاهل من الممثلين، بالعكس كان فيه ناس كتيرة بتسأل عنه".

أشارت إلى أن العديد من نجوم الوسط الفني كانوا على تواصل معه قبل وفاته، متابعة "ناس كتيرة أوي كانوا بيكلموه"، لافتة أن والدها وصاها قبل وفاته بالاهتمام بالمذاكرة والتركيز لتحقيق هدفها، وهذه كانت وصيته لأولاده كلهم.

لفتت إلى أن عمر شقيقها يمتلك موهبة مثل والده الفنان الراحل، إضافة لحفيده، لافتة أن أكثر الأعمال الفنية التي تحبها مسرحية "العيال كبرت".

 

يونس شلبي ابنة يونس شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أضعاف الأمطار| الأرصاد لصدى البلد: مصر دخلت فى حيز التغيرات المناخية

تشابه كبير | مفاجأة صادمة في قسيمة زواج شيرين وحسام حبيب

قرار مفاجئ من كولر بشان محمد محمود وزياد طارق في الأهلي

النيابة العامة تأمر بحبس سائق أتوبيس الدقهلية

أتوبيس الدقهلية الغارق | ننشر 10 صور مأساوية من حادث ترعة المنصورة

الرئاسة: بايدن أكد أن أمريكا تدعم حق مصر في الحفاظ على حقوقها المائية

رقم خرافي .. شاهد سيارة أحمد سعد الجديدة .. صور

اعتذرت بعد تألقه.. خالد الغندور ينتقد رضا عبد العال بسبب نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

خسرتي أمك وبناتك| إعلامية شهيرة تشن هجوما ضد شيرين بسبب حسام حبيب

قبل بدء عرضه.. هيثم نبيل ينتهي من تتر مسلسل «الونش» بصوت عمر كمال

بحبك أنا .. تفاصيل فيديو كليب أغنية بوسي الجديدة

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

خايفة عليهم ومقدرش أصدق | قرار من مي كساب بسبب أولادها

منى زكي: أحمد حلمي شجعني على العودة للمسرح

تخطت نصف مليون جنيه.. تعرف على إيرادات السينما أمس

أخبار الفن.. إلهام شاهين تعتذر عن مسلسل روبي وسر رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني

ترشيحاتنا

تعويض بـ100 ألف جنيه.. التضامن: أسر ضحايا أتوبيس المنصورة مُحاطة بكل أوجه الرعاية

زيلينسكي: روسيا دمرت البنية التحتية في خيرسون قبل انسحابها

في ذكرى وفاته | ابنة يونس شلبي تكشف عن وصية والدها الأخيرة

أحمد موسى: الإخوان لن يتوقفوا عن دعوات التخريب ضد مصر..فيديو

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

الخارجية الأمريكية: مصر لديها الإمكانية لتكون مصدرا مهما للغاز في أفريقيا وأوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحميك من أمراض خطيرة .. 8 نصائح للحفاظ على صحة الفم

كولومبيا.. شاهد أجمل ضابطة شرطة في العالم تكافح الجريمة وتتصدّر عناوين الصحف

هنا سقط الميني باص ومات 20 ضحية.. التفاصيل الكاملة لحادث الدقهلية وأسبابه

تشقق الشفاه علامة على الإصابة بأمراض خطيرة

فيديو

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

ضحايا وجثث مجهولة .. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الدقهلية |تغطية خاصة

بشرى سارة.. تراجع أسعار البيض في الأسواق |تغطية خاصة

يا الدفع يا الوقف.. حسم مصير كهربا مع الأهلي آخر ديسمبر .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ