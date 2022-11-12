بعد اعتناقها الإسلام .. إطلالة لافتة لـ مارين الحيمر بدون حجاب

شاركت عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر ، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر ، بإطلالة ملفتة بدون حجاب مرتدية عباية خليجى باللون الفوشيا ، ومن الناحية الجمالية وضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً.

أثارت عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر جدلا خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا ، عقب اعلان اعتناقها الإسلام، حيث ظهرت مارلين الحيمر فى الفيديوهات والصور من أمام الكعبة وهى تؤدى مناسك العمرة وقام بالتقاط عدد من الصور مع أصدقائها المقربين داخل الكعبة.

وقالت عارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر ، في منشور لها عبر ستوري إنستجرام: “اطلب من جميع من يتابعني ويحترمني ألا يصدر أحكاما على طريقة ممارستي لديني.. أشكركم على رسائلكم وآرائكم ونصائحكم”.

وتابعت مارين الحيمر:” أغلبكم يتمنون لي الخير، ولكن دعوني أعيد لكم مرة أخرى، لقد قررت أن أسلك هذا الطريق بمفردي ووفقا لرؤيتي وقراءتي ومشاعري”.