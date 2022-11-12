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برلمان

برلمانية : مكافحة هدر الطعام خطوة على الطريق لتخفيف آثار التغيرات المناخية

النائبة أميرة صابر-
النائبة أميرة صابر- عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية مكافحة هدر الطعام، مؤكدة أنه خطوة على الطريق السليم للتخفيف من آثار التغيرات المناخية ".

جاء ذلك، خلال مشاركتها عبر "زوم" في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان" قمة المناخ... الأمن الغذائي "، وذلك بالتزامن مع مؤتمر المناخ cop27 المنعقد بشرم الشيخ، وفي إطار حرص التنسيقية على فتح ومناقشة كافة القضايا والملفات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وقالت "صابر": "قضية التغيرات المناخية من أخطر القضايا، وأنها سبق وتقدمت بمشروع قانون لمكافحة هدر الطعام لأنه يعتبر خطوة على الطريق السليم للتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة وأن مسألة هدر الطعام تتم في مراحل كثيرة وبكميات كبيرة".

وأشارت إلى أن الدول المتضررة من التغيرات المناخية كمصر لا تملك ما تملكه الدولة الصناعية من إمكانيات مالية وتكنولوجية لمواجهة التغيرات المناخية، داعية الدول الصناعية إلى الاعتراف بمسئولياتها إزاء هذا الملف.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تساهم في ملف التغيرات المناخية وفقا لقدرات الدولة، قائلة: "يوجد دور هام للجانب التشريعي، حيث يستلزم ملف التغيرات المناخية تشريعات ورقابة على الحكومة وخاصة في التخطيط"، ضاربة المثل بأنه حال بناء مدن جديدة فعلى الجهات الرقابية القيام برقابة مدى توافق هذه المدن الجديدة مع الالتزام الأخضر، مؤكدة أن كل هذا يصب في الأمن الغذائي.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من: الدكتور أحمد جلال السيد- عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، والنائبة أميرة صابر- أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد السباعي- وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيتم طرحها خلال قمة المناخ cop27، وذلك تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.

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