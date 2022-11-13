المدير الفني لسلة الزمالك : أزمة الدولار حرمت الفريق من قيد لاعب أمريكي .. فيديو

قال أحمد مرعي المدير الفني لفريق الزمالك لكرة السلة، أن مباراة فريقة أمام طلائع الجيش، أمس في بطولة دوري المرتبط كانت في غاية الصعوبة، ولكن الفريق نجح في التأهل.

وأضاف مرعي، خلال برنامج «الماتش»الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الفريق تأهل لدور نصف النهائي في ظل الظروف الصعبة، بسبب أن الفريق سجل 14 لاعب قبل تولي تدريب الفريق، ولكن فوجئت أن ثلاث لاعبين أصبحوا خارج القائمة، بخلاف اللاعب الأجنبي الذي تعاقد معه الزمالك ولكن بسبب أزمة الدولار اللاعب رحل عن الزمالك.

وأشار مرعي إلي ان اللاعب الأمريكي رفض الحصول على مستحقاته بالجنية المصري وصمم أن يأخذ راتبة بالدولار، وهو ما جعل النادي في أزمة وبناء علية رحل اللاعب إلي بلادة، قائلاً «أزمة الدولار منعت الزمالك من قيد لاعبه الأمريكي».

وواصل مرعي، أنه أتفق مع إدارة النادي بالبحث عن لاعب أجنبي جديد، تمهيداً لقيده بصفوف الزمالك، وأن هناك أزمة حالياً بسبب سفر أكثر من لاعب للعب خارج البلد، وهو ما سيتسبب في ازمة لجميع الأندية، قائلاً« الزمالك يسعى لضم لاعب أجنبي قبل غلق باب القيد».

وعن مباراة طلائع الجيش أمس قال مرعي،:«أن اللاعبين لاعبو بروح قتالية من أجل التأهل لدور نصف نهائي دوري المرتبط، وأضاف أن اتحاد اللعبة حقق معي بشأن ردود أفعالي في مباراة طلائع الجيش، مندهشاً من تصرفات الاتحاد بشأن التحقيق معي والذي تم إجراءه اليوم، حيث وجهوا إلي تهمة افتعال أزمات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ردود أفعالك».

وتابع مرعي، «اندهشت من توجيه اللوم لي من اتحاد كرة السلة، وأخطأت في ردود أفعالي خلال مباراة طلائع الجيش ولا اعفى نفسي من التجاوز، وذهبت للتحقيق وتم توقيع غرامة مالية عليا، وقمت بسدادها فوراً ».

وعن مواجهة الأهلي في نصف النهائي قال مرعي،« سنقاتل أمام خصم عنيد، وأن الوضع صعب على نادي الزمالك بسبب الأزمات التي يتعرض لها الفريق، وأطالب الجماهير بالهدوء وعدم أثارة الفتنة».