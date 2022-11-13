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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتعلن عن أماكن سقوط الأمطار هذا الأسبوع .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن لابد من الحرص على ارتداء ملابس ثقيلة الفترة القادمة بسبب برودة الجو في الساعات المتأخرة والساعات الأولي من الصباح وقت خروج الجميع لأعمالهم ودراستهم، مشيرا إلى أن في هذا الوقت في كل عام تنخفض معدلات درجات الحرارة.

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واضاف "محمود شاهين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أن هناك فرص لسقوط الأمطار خلال هذا الأسبوع وستكون هذه الأمطار على مناطق في السواحل الشمالية ومناطق في الوجه البحري، موضحا أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع الدكتور محمود شاهين أنه إن يكون هناك أمطار قوية تؤثر علي الأعمال اليومية، مضيفا أن هناك إنخفاض في درجات الحرارة خاصة في أوقات الليل المتأخرة.

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