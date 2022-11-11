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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بالبرد؟

صدى البلد

حذرت الأرصاد الجوية من سوء الأحوال الجوية اليوم وانخفاض درجة الحرارة وقد نصح خبراء الأرصاد بارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج إلى الشارع في أوقات متأخرة من الليل، منعا للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.
 

ولذلك نقدم لكم الاحتياطات اللازمة لعدم الاصابة بالإنفلونزا والزكام.

 

نزلات البرد شديدة العدوى وتنتشر من خلال لمس الأسطح الملوثة والسعال والعطس.

بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد من غيرهم.  

قد يصاب الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة بما يصل إلى أربع إلى ثماني نزلات برد في السنة.

 بشكل عام ، هناك تواتر متزايد لنزلات البرد خلال أشهر الخريف والشتاء بسبب الاتصال الداخلي الوثيق مع أشخاص آخرين وبسبب تغيرات الجو المفاجأة والتعرض للهواء البارد

 


هناك عدة طرق للوقاية من انتشار نزلات البرد منها:

قم بتغطية أنفك وفمك بمنديل ورقي عند السعال أو العطس. 

تخلص من المناديل الورقية في سلة المهملات بعد استخدامها.

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون ، خاصة بعد السعال أو العطس.

 في الواقع ، قد يكون غسل اليدين الجيد هو الطريقة الأكثر فعالية للحد من انتشار العدوى 

 منظفات الأيدي التي تحتوي على الكحول فعالة أيضًا.

تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك. تنتشر الجراثيم بهذه الطريقة.

حاول تجنب الاتصال الوثيق مع المرضى.

ابقى قي المنزل إذا كنت مريضا هذا لمنع إصابة الآخرين ونشر الفيروس بشكل أكبر.


 

 

لإصابة بنزلات البرد لإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا الاحتياطات اللازمة لعدم الاصابة بالإنفلونزا والزكام نزلات البرد طرق للوقاية من انتشار نزلات البرد

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