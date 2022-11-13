قضيتنا حماية الوطن وشعبه.. البرهان: لن نسمح لأي جهة بالعبث بالقوات المسلحة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أن قضية الجيش هي حماية الوطن وشعبه وأرضه، متعهدًا بأن المجلس يقف في صف الشعب ويسعى لتحقيق تطلعاته.

وحسب ما نقلته قناة "العربية"، أضاف البرهان في كلمة له اليوم الأحد، أن المجلس يسعى إلى تغيير حقيقي وليس مصطنعًا يكون المستفيد منه الشعب، موضحًا أن الجيش يعمل على تجهيز قواته المسلحة لتنفيذ مهامها.

وأكد "لن نسمح لأي جهة بالعبث بالقوات المسلحة وتفكيكها"، مستطردًا أن القوات المسلحة لن تخون الشعب وستظل حافظة للبلد.

وأشار إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالتسوية الثنائية، متعهدًا بعدم السماح بتدخل السياسيين في الجيش.

عدو للبلاد

وتابع البرهان قوله: "فضينا الشراكة مع المكون المدني بعد سعيه للتدخل في الجيش"، مؤكدًا أن أي مجموعة سياسية تحاول التدخل في الجيش هي عدو للبلاد.

وحذر البرهان السياسيين بالقول: "كونوا بعيدًا عن الجيش ومحاولات التحريض لن تنجح"، مؤكدًا أن قومية القوات المسلحة هي القومية السودانية وولاؤها للوطن لن يتبدل.

وأشار إلى أن المجلس سيمضي إلى ما يحقق وحدة السودان، مكررًا الدعوة إلى الحرية والتغيير بطرح رؤية موحدة.

وأكد أن انقسام القوى السياسية وغياب التوافق يضر المؤسسات السودانية، داعيًا إلى حكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب والمحاصصة.