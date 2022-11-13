ركعتان من أداهما بخشوع دخل الجنة.. فما هما؟

حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أداء العبادات بإخلاص وخشوع، وبيَّن لنا أن المسلم الذى يصلى ركعتين في خشوع تام فقد أوجب الله له الجنة وذلك كما ورد فى السنة النبوية المطهرة.

فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأدْرَكْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَائِماً يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِه: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلا وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»، قال: فقلت مَا أَجْوَد هَذِهِ فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال: «إني قد رأيتك جِئْت آنِفًا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْده وَرَسُوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»، رواه مسلم، حديث صحيح.

وقال الإمام النووى، فى كتابه المنهاج لشرح صحيح مسلم، إن قول النبى –صلى الله عليه وسلم-: «كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَة الْإِبِل فَجَاءَتْ نَوْبَتِي فَرَوَّحْتهَا بِعَشِيٍّ»، أى أنهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم وينصرف الباقون في مصالحهم، و المقصود بـ«الرِّعَايَة» هنا بكسر الراء هي: الرعي، وقول النبى: «رَوَّحْتهَا بِعَشِيٍّ»، أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من أمرها ثم جئت إلى مجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح الإمام فى شرح الحديث، أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ» أى قد توضأ متماً لأركانه وسننه على الوجه الأكمل، وقول النبى: «فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِل عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهه» أى أن الأصل فى الإقبال على الله أن يكون مقبل بقلبه ووجهه، وقد جمع - صلى الله عليه وسلم - بهاتين اللفظتين من أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلب على ما قاله جماعة من العلماء.

وأشار النووى، إلى أن المقصود من قول عقبة بن عامر «مَا أَجْوَد هَذِهِ» أى هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة، وجودتها من جهات منها: أنها سهلة متيسرة يقدر عليها كل أحد بلا مشقة، ومنها : أن أجرها عظيم، وقول عمر –رضى الله عنه- «جِئْت آنِفًا» أي قريباً، وقول رسول الله: «فَيَبْلُغ أَوْ يَسْبُغ الْوُضُوء»، هما بمعنى واحد أى يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون.

وأضاف أن قول رسول الله «ثم أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْده وَرَسُوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»، أى أنه ببركة هذا الدعاء عقب الوضوء سيخير الله العبد يوم القيامة بين أبواب الجنة الثمانية يدخل من أى باب شاء تكريماً وتشريفاً لهذا العبد، وبياناً لعظيم ثواب هذا الدعاء عند الله تعالى.

وبين النووى، أن الأحكام المستفاد من هذا الحديث: أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»، وهذا متفق عليه، وينبغي أن يضم إلي هذا الحديث ما جاء في رواية «الترمذي» متصلا بهذا الحديث: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»، ويستحب أيضاً أن يضم إليه ما رواه «النسائي» في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك» .