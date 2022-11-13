فتح باب التقديم لبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمي 2023/2024

أعلنت هيئة فولبرايت مصر عن فتح باب التقديم لبرنامج الكليات المجتمعية للعام الأكاديمي ٢٠٢٣-٢٠٢٤،حيث يوفر البرنامج الفرصة للمهنيين المصريين لحضور عام أكاديمي واحد في إحدى الكليات المجتمعية الأمريكية لبناء مهاراتهم الفنية في المجالات التطبيقية، وتعزيز قدراتهم الريادية، وتقوية إجادتهم للغة الإنجليزية، وتوفير فرص للتدريب المهني والمشاركة المجتمعية في إحدى المجالات التالية : الزراعة، الهندسة التطبيقية، إدارة الأعمال، التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، تكنولوجيا المعلومات، وسائل الإعلام، الصحة والخدمة الاجتماعية والسلامة العامة، السياحة والفنادق.

كما يُقدم البرنامج لخريجي المدارس والمعاهد الفنية والكليات التكنولوجية ويمكن للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس التقديم على البرنامج بشرط أن يكون لدى المتقدم عامين من الخبرة العملية كحد أدنى في أحد المجالات المتاحة على أن يكون هذا المجال مختلف تماما عن مجال تعليمه الجامعي.

والجدير بالذكر أن هيئة فولبرايت هي هيئة مصرية أمريكية أسست بناء على اتفاقية تعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية عام 1949. وعلى مدى أكثر من سبعين عاماً كرست الهيئة مجهوداتها للتقريب بين البلدين عن طريق التبادل التعليمي والثقافي. كما تشجع وتدعم هيئة فولبرايت الأشخاص ذوي الهمم على التقديم للمنح ، وأن هذه المنحة تغطى تكلفة السفر إلى ومن الولايات المتحدة الأمريكية ومصاريف الدراسة ونفقات التنمية المهنية ونفقات المعيشة والإقامة والتأمين الصحي.