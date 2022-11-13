قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن ابنته المفقودة

ارسل القارئ عبد المحسن بكر يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابنته بعد تغيبها.

وقال في استغاثته ابنتي ياسمين عبدالمحسن بكر هيكل السن 27 متزوجه وعندها ثلاث اولاد متغيبه من يوم الأحد الماضي من يستدل عليها يتواصل بنا علي رقم 01125211440.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.