آخر كلماته"أبويا السبب "..شاب يحاول إنهاء حياته قفزا من القلعة

أقدم شاب على إنهاء حياته من أعلى أسوار القلعة قفزا بمنطقة الخليفة؛لمروره بأزمة نفسية نتيجة خلافه مع والده ، إلا أن العناية الالهية أنقذته من الموت ، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه .

تلقي قسم شرطة الخليفة اخطارا من الخدمات الأمنية بمنطقة القلعة بالعثور علي شاب ٢٧ سنة طالب مصاب بكدمات متفرقة بالجسم بعد فشله في إنهاء حياته.

علي الفور انتقل رجال المباحث وتبين من التحريات الأولية أن الشاب تعرض لضغوط نفسية كبيرة في الفترة الأخيرة، نتيجة خلافات مع والده حسبما ذكر في فيديو قام ببثه قبل محاولته إنهاء حياته بدقائق .

وقرر الشاب -حسبما قال في الفيديو- قبل محاولة إنهاء حياته: إنه قرر الانتحار من أعلى برج القاهرة إلا انه تم منعه من دخوله بمفرده فذهب الي القلعة واعتلى أسوارها وقبل القائه نفسه والدموع تنهمر من عينيه إنه " مش مسامح والده " وإنه السبب في اقدامه علي الانتحار وبعدها ألقى بنفسه ويرقد داخل المستشفي ويتلقي الاسعافات اللازمة .

تم استدعاء أسرةالشاب وجار استجوابهم ومواجهتهم بالواقعة واعترافات نجلهم لكشف ملابسات الحادث ، تم تحرير محضر وجار العرض علي النيابة العامة للتحقيق .