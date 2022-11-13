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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتقدم على أوكسير بهدف في الشوط الأول

مباراة باريس سان
مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير

تقدم فريق باريس سان جيرمان على ضيفه أوكسير بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تقام على ملعب “بارك دي برانس”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

جاء هدف باريس سان جيرمان عن طريق كيليان مبابي، في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة.

وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتشكيل باريس سان جيرمان الأساسي، بعد تعافيه من إصابة في وتر العرقوب، تسببت في غيابه عن مباراة لوريان الماضية.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى : دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي،  سيرجيو راموس، مينديز، موكيلي.

خط الوسط: ماركو فيراتي، دانيلو، كارلوس سولير.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار، مبابي.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يأتي أوكسير في المركز الخامس عشر بـ 13 نقطة.

باريس سان جيرمان أوكسير الدوري الفرنسي مبابي ميسي

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