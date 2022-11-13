بالأسود .. ابنة هيفاء وهبي تستعرض جمالها وأناقتها.. شاهد

خطفت زينب فياض، نجلة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت ابنة هيفاء وهبي بإطلالة جديدة مختلفة، مرتدية بدلة باللون الأسود الأنيق، وتركت خصلات شعرها البني الناعم منسدلا علي كتفيها بطريقة جذابة.



يذكر أن زينب نصر فياض هي من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 27 سنة، ولديها ابنتان حفيدات هيفاء وهبي، وتهتم بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، حيث تنشر كل فترة عبر «إنستجرام» أحدث سيشن تصوير لها، كما حرصت على ظهور بناتها معها خلال هذه الجلسات.



زينب فياض ابنة هيفاء وهبى

زينب هي الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.



فضلت هيفاء وهبي فترة طويلة إخفائها لوجود ابنه شابة لها، ليعرف الجميع الموضوع بالصدفة بسبب إحدى الصحف اللبنانية.



كانت زينب فياض مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا.