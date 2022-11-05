بفستان مجسم.. ابنة هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها في أخر ظهور

نشرت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".



وبدت ابنة هيفاء وهبي بفستان طويل ومجسم محدد الخصر ليبرز رشاقتها وقوامها الممشوق باللون الأخضر المطرز، ومن الناحية الجمالية إعتمدت تسريحة شعر أنيقة، حيث قامت بربط خصلات شعرها الناعمة على شكل "كعكة".





زينب فياض ابنة هيفاء وهبى



يذكر أن زينب نصر فياض هي من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 30 سنة، ولديها ابنتان حفيدات هيفاء وهبي، وتهتم بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، حيث تنشر كل فترة عبر «إنستجرام» أحدث سيشن تصوير لها، كما حرصت على ظهور بناتها معها خلال هذه الجلسات.

زينب هي الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.

فضلت هيفاء وهبي فترة طويلة إخفائها لوجود ابنه شابة لها، ليعرف الجميع الموضوع بالصدفة بسبب إحدى الصحف اللبنانية.



كانت زينب فياض مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا