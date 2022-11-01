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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مكياج لافت لـ ابنة هيفاء وهبي على إنستجرام يبرز جمالها

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي

شاركت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها بصور لها من أحدث ظهور، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 
وظهرت  زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي وهي ترتدي توب كت حمالات، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت ماكياج صاخب مناسب للون بشرتها مما أثارت تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

 


 

يذكر  أن زينب نصر فياض هي من مواليد 24 يونيو 1993، وتبلغ من العمر 30 سنة، ولديها ابنتان حفيدات هيفاء وهبي، وتهتم بشكل كبير بعالم الأزياء والمكياج، حيث تنشر كل فترة عبر «إنستجرام» أحدث سيشن تصوير لها، كما حرصت على ظهور بناتها معها خلال هذه الجلسات.

زينب فياض ابنة هيفاء وهبى 

زينب هي الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.

فضلت هيفاء وهبي فترة طويلة إخفائها لوجود ابنه شابة لها، ليعرف الجميع الموضوع بالصدفة بسبب إحدى الصحف اللبنانية.
 

كانت زينب فياض مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا

 

 

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IMG_٢٠٢٢١١٠١_١٦٢٢٤٣
مكياج لافت الفنانة هيفاء وهبي ابنة هيفاء وهبي زينب نصر فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي

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